 استراليا تسجل أعلى درجة حرارة في ديسمبر

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن خبراء الأرصاد الجوية الأستراليون قولهم: "في يوم الثلاثاء، كان متوسط ​​درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد +40.9 درجة مئوية، لتحطم بذلك الرقم القياسي الذي تم تسجيله في كانون الثاني/ يناير 2013، حيث وصلت درجات الحرارة إلى +40.3 درجة مئوية.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية ديانا أودي: "كان يوم أمس من أكثر الأيام حرا في أستراليا ، وقد كسر الرقم القياسي السابق لعام 2013 " .

​وحذرت السلطات السكان المقيمين بالقرب من مناطق الحرائق من احتمال انتشار النيران، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتسببت الرياح بحرائق جديدة في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث تم تسجيل أكثر من 100 حريق غابة، في الآونة الأخيرة.