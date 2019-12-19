روسيا تشدد على ضرورة ضبط النفس وعدم خلق حالة غموض حول الصفقة النووية مع إيران

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، مع المدراء السياسيين (نواب وزراء الخارجية) الألمانية والفرنسية، الصفقة النووية الإيرانية.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "تم بحث الوضع الصعب القائم في تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول تسوية البرنامج النووي الإيراني بالتفصيل. أكد جميع المشاركين في الاجتماع الالتزام بالخطة، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود الرامية للبحث عن طرق حفظ خطة العمل ".

وشدد الطرف الروسي على ضرورة ضبط النفس إزاء أي خطوات التي يمكن أن تصعب تنفيذ الاتفاقات الشاملة وتخلق حالة غموض إزاء مصيرها".

وكانت إيران قد توصلت مع سداسي الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، في عام 2015، لاتفاق تاريخي بشأن تسوية قضية البرنامج النووي الإيراني التي طال أمدها.

وبموجب الاتفاق اعتمدت الدول المذكورة خطة العمل المشترك الشاملة التي يعطي تطبيقها الفرصة لرفع العقوبات المالية والاقتصادية التي سبق وفرضها كل من مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على طهران، لافتاً أنّ الاتفاق لا يمنع من نشاط إيران المزعزع في المنطقة.

وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015، واتخذت خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.