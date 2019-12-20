مصرع رجلي إطفاء أثناء مكافحة حرائق غابات حول سيدني

وتواجه أستراليا حرائق غابات تمتد عبر مساحات كبيرة من ساحلها الشرقي، منذ أسابيع، وتسببت في وفاة ثمانية أشخاص، وتدمير أكثر من 700 منزل، فضلا عن احتراق قرابة ثلاثة ملايين فدان من الغابات.
وقالت الشرطة إنه بينما طوقت الحرائق سيدني، أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان، اصطدمت شاحنة إطفاء بشجرة وانقلبت إلى الجنوب مباشرة من المدينة، ما أسفر عن مقتل السائق ورجل إطفاء آخر. وأصيب ثلاثة رجال إطفاء آخرين بجروح.
20 декабря 2019 г.
وحرائق الغابات شائعة في أستراليا خلال الصيف، الذي يتسم بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة. لكن شدة الحرائق وحدوثها مبكرا في الشهر الماضي خلال الربيع أمر غير مسبوق.
RFS firefighters have been working their guts out for almost 4 weeks straight fighting these catastrophic mega fires. Some have burn injuries. Most are doing so on extended leave as volunteers.— Focus News Now (@FocusNewsNow) 19 декабря 2019 г.
So much respect & gratitude for these brave people among us #bushfires pic.twitter.com/zCSQbiSs2k
وبعد ساعات قليلة من تأكيد نبأ وفاة رجلي الإطفاء قال موريسون إنه سيعود إلى البلاد، وقدم اعتذارا.
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