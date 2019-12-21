شركة "أول سيز" توقف مد أنابيب "التيار الشمالي-2" بسبب العقوبات الأمريكية

أعلنت الشركة السويسرية الهولندية "أول سيز" (Allseas)، التي تمد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، أنها علقت العمل في المشروع بسبب تهديد العقوبات الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان، إنها تتوقع توضيحات من السلطات الأمريكية حول كيفية تطبيق العقوبات.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على ميزانية الدفاع لعام 2020، والتي تتضمن أموالا "لمواجهة روسيا" وعقوبات ضد "التيار الشمالي-2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وكان قد وافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء المنصرم، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 في المائة من العام الحالي.