البرلمان التركي يقر ميزانية 2020 بزيادة في الإنفاق الدفاعي

وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء إن البرلمان أقر ميزانية 2020 بموافقة 329 صوتا مقابل رفض 159. وتتضمن الميزانية أيضا زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم وتتوقع زيادة في الإيرادات. وتشمل الميزانية زيادة في الإنفاق على المشروعات الدفاعية ومتطلبات الجيش.

