إيران: هناك عقبات أمام تحسين العلاقات مع اليابان

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن بلاده تواجه عقبات لتحسين العلاقات مع اليابان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا"، بأن عراقجي، قال في مقابلة مع شبكة "إن. أتش كي" اليابانية، نشرتها اليوم الأحد، "هناك عقبات أمام تحسين العلاقات بين إيران واليابان"، مضيفا "أن إيران تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع اليابان وإبقائها مفتوحة".

وأشار عراقجي إلى أن "هذه المشكلة في تحسين العلاقات مع اليابان سببها العقوبات الأمريكية الأحادية وغير المشروعة، وإلا فإن العلاقات بين البلدين جيدة".

وكان روحاني قال، مساء السبت للصحفيين، عقب وصوله إلى مطار مهر آباد الدولي وسط طهران، إنه "يأمل بأن تقوم حكومة اليابان بتحسين علاقاتها مع إيران، وترفع تجميد أموالنا في أحد البنوك اليابانية".

وكان الرئيس روحاني قد وصل الى طوكيو صباح الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول، وفور وصوله إلى طوكيو أجرى محادثات خاصة ومشتركة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى.

زيارة الرئيس روحاني إلى اليابان كانت الأولى لرئيس إيراني منذ زيارة الرئيس خاتمي في عام 2000.