أردوغان: اليونان والداعمين لها سعوا لجعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اليونان والدول الداعمة لها كانت منذ فترة طويلة تسعى إلى جعل تركيا غير قادرة على أن تخطو خطوة في البحر.

وأضاف الرئيس التركي تعليقاً على الاتفاق الذي وقعته بلاده مع حكومة الوفاق الليبية: "إذا تخلينا عن الإجراءات التي بدأناها مع قبرص التركية وليبيا فإنهم (اليونان وداعموها) لن يتركوا لنا أي ساحل ندخل منه البحر.

وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية قال أردوغان: "سياسة بلادنا ليست التورط في مآزق عبر السعي للقيام بأمور لا تطيقها، أو التدخل في أماكن بغير وجه حق".

وأضاف أردوغان: "لا يوجد في مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانينا والقانون الدولي".

وقال أردوغان عن الأطراف الداعمة للمشير خليفة حفتر: "يدافعون عن بارون الحرب بدلًا من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.. ليبيا وتركيا جارتان بحريًّا".