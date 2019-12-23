عشرات القتلى والجرحى في اشتباك مسلح داخل سجن في هندوراس

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن مقتل العشرات من المساجين، بعد اشتباكات بالأسلحة النارية داخل سجن مركزي في هندوراس.

وذكر موقع وكالة "بي بي سي" البريطاني، أن اشتباكا ناريا حصل بالأسلحة بين عدد من السجناء في هندوراس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 18 سجينا وجرح آخرين.

وعلق المتحدث باسم السلطات في السجن، الملازم خوسيه كويلوو، أن الاشتباك دار بالأسلحة النارية و​السكاكين​ والسواطير في سجن "إل بورفينير"، وأوقع أكثر من 18 قتيلا وجريحين.

وكان 18 قتيلاً و16 جريحاً، قد سقطوا ليل الجمعة-السبت، في اشتباك مسلّح دار في سجن تيلا، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة تيغوسيغالبا.

وبدأت هذه الاشتباكات في السجن بعد إصدار رئيس البلاد، خوان ​أورلاندو​ هرنانديز، في 17 كانون الأول، قرارا أمر بموجبه قوات ​الشرطة​ و​الجيش​ بالسيطرة الكاملة على كل سجون البلاد، وعددها 27 سجناً، ويكتظ فيها أكثر من 21 ألف سجين، وذلك بهدف التصدّي لموجة عمليات قتل حصلت فيها.