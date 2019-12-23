طهران: بيان البرلمان الأوروبي بشأن الاضطرابات الأخيرة في إيران غير بناء ومسيس

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، ردا على بيان البرلمان الأوروبي حيال الاضطرابات الأخيرة في إيران، أن البيان غير بناء ومسيس.

طهران - سبوتنيك. وقال موسوي: "قرار البرلمان الأوروبي بشأن الأحداث الأخيرة في إيران غير بناء ومسيس، واتهاماته مبنية على حقائق مفبركة ووقائع لا أساس لها من الصحة"، مضيفا "كيف يبرر البرلمان الأوروبي صمته تجاه العقوبات الأمريكية تجاهنا، وعدم إدانته انتهاك حقوق أكثر من 80 مليون إيراني".

وشدد أن إيران "ستنفذ، مثلها مثل أي دولة مستقلة أخرى، واجباتها القانونية المتأصلة في تأمين الأمن القومي للبلاد والتعامل مع العصابات المسلحة التي تقتل الأبرياء وتهدم ممتلكاتهم، ولن تنتظر إذنا من أحد".

في سياق متصل، لوح الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، باتخاذ خطوة خامسة من خطوات تقليص التزامات الاتفاق النووي ما لم تعمل أوروبا وفقا لتعهداتها.

وأضاف شمخاني، أمس الأحد، أن "دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا تعهدت عقب انسحاب أمريكا اللاقانوني من الاتفاق النووي، بأن تحافظ على هذا الاتفاق من خلال ضمان المصالح الاقتصادية الإيرانية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

يذكر أن التوتر تصاعد بين إيران والولايات المتحدة منذ العام الماضي، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، ما أصاب اقتصاد إيران بالشلل.