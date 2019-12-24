البنتاغون يوقع عقد بناء ضمن قاعدة إنجرليك الجوية مع شركات تركية

وقعت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عدة عقود مع شركات تركية بشأن إجراء أعمال البناء في قاعدة إنجرليك الجوية في مقاطعة أضنة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للبنتاغون، اليوم الثلاثاء: "تم إبرام عقود مع ثمان شركات تركية بقيمة 95 مليون دولار بسعر ثابت"، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال البناء قبل نهاية عام 2024.

ويستخدم سلاح الجو الأميركي قاعدة إنجرليك، الواقعة في جنوب تركيا، في إطار مكافحة تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في سوريا، بينما تضم قاعدة كوريجيك الواقعة في جنوب شرقي البلاد محطة رادار كبرى لحلف شمال الأطلسي.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده قد تغلق قاعدتي إنجرليك وكوريجيك العسكريتين، ردا على تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا، وقرار لمجلس الشيوخ الأميركي يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن قبل مئة عام.

وهددت تركيا مرارا بإغلاق هاتين القاعدتين العسكريتين، وعادة ما تلوح باتخاذ هذا القرار عند كل توتر دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.