أردوغان: سنغلق قاعدتي "إنجرليك" و "كوراجيك" إذا اقتضت الحاجة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن تركيا من الممكن أن تغلق قاعدتي "إنجرليك" و "كوراجيك" إذا اقتضت الحاجة.

وقال أردوغان في تصريحات متلفزة نقلتها "الأناضول" إن قرار "الشيوخ الأمريكي حول الإبادة الأرمنية المزعومة خطوة سياسية بحتة لا وزن لها".

وكان صرح مصدر دبلوماسي يوناني للصحفيين، قبل أيام، إن اليونان يمكنها استضافة القواعد العسكرية الأمريكية إذا أُجبرت على مغادرة تركيا، خاصة قاعدة "إنجرليك".

و أتت تصريحات الدبلوماسية اليونانية على خلفية تهديد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بغلق قاعدتي "أنجيرليك" و"كورجيك" الأمريكيتين، في حال فرضت واشنطن عقوبات على تركيا بشأن منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية.

وقلل رئيس البرلمان التركي، من أهمية اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار حول الإبادة الأرمنية قائلا "لا يؤخذ على محمل الجد".

وشدد رئيس البرلمان التركي أن الولايات المتحدة لا تهمها مسألة الأرمن ولا أحداث 1915، وإنما تستخدم كل ما هو متاح لها من أجل تعزيز موقعها في قضايا راهنة تتفاوض فيها مع تركيا.

وأشار شنطوب إلى أن البرلمان التركي أدان قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، مؤكدا أن الولايات المتحدة تستغل أحداث 1915 والأرمن.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة على خلفية اعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يتعلق بجرائم إبادة الأرمن.

واعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قرار يعتبر أحداث عام 1915 "إبادة جماعية" للأرمن، دون اعتراض أي عضو على مشروع القرار، وكان بإمكان أي سيناتور عرقلة التصويت بإبداء اعتراضه عليه.