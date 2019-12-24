حوامات الإطفاء الأسترالية تلجأ إلى المسابح المنزلية لمكافحة الحرائق... فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوامة تستعين بمسبح منزلي لتعبئة المياه من أجل إطفاء الحرائق التي انتشرت في أستراليا.

لجأت أطقم طائرات الهليكوبتر التي تعمل على إخماد "الحريق الضخم" الذي انتشر بالقرب من مدينة سيدني الأسترالية، إلى سحب المياه من حمامات السباحة السكنية لإخماد الحرائق المتزايدة.

وأعلن حاكم ولاية نيو ساوث ويلز حالة الطوارئ، يوم الخميس، بسبب انتشار الحرائق المستمر والذي دمر المزيد من المنازل.

وصلت ثلاثة حرائق على أطراف مدينة سيدني إلى مستوى الطوارئ، وسط احتدام حرائق الغابات في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا بفعل الأوضاع المناخية السيئة.



وأفادت وكالة "رويترز"، أن السلطات الأسترالية أغلقت طرقًا رئيسية خارج سيدني، وطلبت من المواطنين تأجيل انتقالاتهم، احترازا من حرائق لا يمكن التكهن بها نتيجة الرياح القوية، ودرجات الحرارة التي تزيد عن 40 درجة مئوية.

وتواجه أستراليا حرائق الغابات منذ شهور، بسبب الجفاف الذي قدم موعد موسم الحرائق، ودمرت النيران أكثر من 800 منزل وأتت على نحو ثلاثة ملايين فدان من الغابات.