الهند تشدد الأمن وسط حالة من الغضب بسبب قانون الجنسية

عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في عدة أماكن، اليوم الثلاثاء، مع اعتزام أعضاء في الحزب الحاكم الخروج في مسيرات تأييد لقانون الجنسية رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة له على مستوى البلاد.

وذكر مسؤول في وزارة الداخلية، أن الحكومة تتوقع من كل مسؤولي الأمن في الولايات العمل عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات. وفقا لـ "رويترز".

وقال مسؤول أمني بارز في نيودلهي: "نريد من الشرطة منع انتشار العنف لكننا ندرك كذلك أن الوضع قد يخرج عن السيطرة، لذلك سننشر قوات الأمن في الأسواق والأماكن العامة".

Great Muslim rally in Bareilly India. Indian media not showing this great Muslim rally, protesting against CAA 2019.#India #CAA pic.twitter.com/Hxe6IT7atI — Updates Pakistan (@updpakistan) December 24, 2019

ومن المقرر خروج 20 مسيرة على الأقل سواء لتأييد أو معارضة قانون الجنسية في مدن مختلفة، ويستخدم المتظاهرون من الجانبين مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على الخروج في عيد الميلاد.

I have not seen any flag other than #Indian Tricolor!

This is India,

Yesterday @ Ramlila Maidaan i had to search for #India Flag but all i could find is BJP Flag. #BangaloreAgainstCAA#IndiaRejectsCAA_NRC pic.twitter.com/6ZSj2RxJRV — Very Sorrykar (@VerySorrykar) December 23, 2019

وقال مسؤولون إن السلطات الهندية اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد، خلال الأيام العشرة الماضية، وإن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.