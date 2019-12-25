الكشف عن تفاصيل سقوط الطائرة الإيرانية "ميغ 29"

كشف مسؤول أمني إيراني عن تفاصيل جديدة بشأن حادث سقوط طائرة "ميغ 29" العسكري صباح اليوم الأربعاء في أردبيل.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مسؤول أمني في محافظة أذربايجان الشرقية "أن هذه الطائرة قد تمت صيانتها مؤخرا وأنها أقلعت عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي من قاعدة الشهيد فكوري في تبريز مركز محافظة أذربايجان الشرقية.

وأفاد الوكالة بأن شهود عيان في منطقة "سرعين" التابعة لمحافظة أردبيل كانوا قد أكدوا سماعهم لأصوات طائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق جبل سبلان.

وأضاف مراسل الوزارة أن مروحية تابعة للجيش رصدت حطام الطائرة على سفوح قمة "بابا مقصود" في جبل سبلان، وتم إرسال مروحية تابعة للهلال الأحمر الإيراني وقوات الإغاثة الأخرى إلى تلك المنطقة.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، اليوم الأربعاء، قد أعلنت عن سقوط طائرة، بعد اصطدامها بجبال سبلان في محافظة أردبيل شمال غربي إيران.

وأضاف المصدر، أن تفاصيل الحادث سيتم الإعلان عنها بعد دراسة تفاصيله، فيما أعلن التلفزيون الإيراني "مقتل قائد الطائرة".