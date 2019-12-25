الشرطة الإيرانية تضبط كميات كبيرة من المخدرات في جنوب شرقي إيران

أعلنت قيادة شرطة محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي إيران) عن ضبط 1399 كغ من المخدرات في قضاء المحافظة الإيرانية.

وقال قائد شرطة المحافظة العميد محمد قنبري، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء "المنتسبون في شرطة مكافحة المخدرات في لإيرانشهر أوقفوا عملية شحن كبيرة للمخدرات على متن شاحنة من طراز تويوتا كانت تسیر باتجاه المدينة من قضاء خاش في محافظة سيستان وبلوشستان وفق نشاط استخباري".

ولفت قنبري إلى أن كوادر مكافحة المخدرات استطاعت، الليلة الماضية، رصد سيارة للمهربين في طريق خاش - إيرانشهر ومراقبتها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأشار إلى أن كمين للشرطة الإيرانية تم وضعه للمهربين حيث نجح رجال الشرطة في فرض طوق عليهم فيما حاول المهربون الفرار بإطلاق النار ما أسفر عن وقوع اشتباك أدى إلى مقتل أحد المهربين وهروب اثنين آخرين.

وأكد قنبري أن قوات الشرطة لن تدخر جهدا في مكافحة تهريب المخدرات والمهربين في جميع أرجاء البلاد.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم من خلالها ضبط كميات من المخدرات من قبل الشرطة الإيرانية، فقد ضبطت قوات الأمن الإيراني 56 طنا من المخدرات في محافطة "هرمزان" جنوبي إيران، منذ 21 آذار/ مارس الماضي.