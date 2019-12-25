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20:50 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الشرطة الإيرانية

    "صنعت في أمريكا"... إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص هربوا أسلحة إلى البلاد

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    أعلن المدعي العام لمحكمة الثورة الإسلامية في محافظة أصفهان الإيرانية اعتقال 5 أشخاص مشتبه بقيامهم بتهريب شحنة أسلحة إلى داخل البلاد عبر الحدود الغربية.

    مظاهرات إيران
    © AFP 2019 / -
    إيران تعلن اعتقال 13 شخصا تابعين لـ"النضال العربي" متهمين بقتل المتظاهرين
    طهران - سبوتنيك. نقلت وكالة "إرنا" مساء اليوم الأربعاء عن المدعي العام لمحكمة الثورة الإسلامية في أصفهان، حسن رحيمي، قوله "تم اعتقال 5 أشخاص هربوا شحنة أسلحة إلى داخل البلاد وتسليمهم إلى الجهات المختصة".

    وأضاف المدعي العام للمحكمة "ضبطنا شحنة أسلحة عليها علامة صنع في أمريكا تم تهريبها من الحدود الغربية لإيران"، موضحا "شحنة الأسلحة كانت سوف تستخدم في مخطط للقتل خلال الاضطرابات الأخيرة".

    ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الأسلحة التي جرت مصادرتها "تضم أكثر من 126 قطعة سلاح من بينها كلاشنيكوف ومسدسات".

    ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء نبأ "إلقاء القبض على مجموعة إرهابية من 13 شخصا تابعة لـجماعة حركة النضال العربي متهمة بقتل المتظاهرين في الاضطرابات الأخيرة في محافظة خوزستان".

    وأضافت الوكالة "المعتقلون اعترفوا بتلقيهم أوامر من جهات خارجية للقيام بأعمال شغب وتخريب وقطع الطرق وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي".

    وذكرت وكالة أنباء إيرانية اليوم الأربعاء أن السلطات عطلت خدمة الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في عدة أقاليم وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة متوقعة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غدا الخميس.

    وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في البداية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب رفع أسعار الوقود ولكن المتظاهرين وسعوا مطالبهم لتشمل دعوات إلى مزيد من الحرية السياسية وقضايا أخرى.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, احباط عملية تهريب أسلحة, أسلحة, صنع في أمريكا, أمريكا
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