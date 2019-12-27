الاتحاد الأوروبي ربما يمدد الموعد النهائي لمحادثات التجارة مع بريطانيا

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي ربما يحتاج لتمديد الموعد النهائي لمحادثات بشأن علاقة تجارية جديدة مع بريطانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن فون دير لاين القول، في مقابلة مع صحيفة "ليزيكو" الفرنسية اليومية، إن الجانبين بحاجة للتفكير على نحو جاد بشأن ما إذا كان هناك وقت كاف للتفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد والعمل على اتفاقات بشأن مجموعة من المسائل ألأخرى.

وقالت للصحيفة "سيكون من المنطقي تقييم الوضع في منتصف العام، ثم الاتفاق، إذا اقتضت الضرورة، على تمديد الفترة الانتقالية".

وحددت بريطانيا موعدا نهائيا صارما في ديسمبر/ كانون الأول 2020 للتوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، مراهنة على أن وضع خروجها من الاتحاد الأوروبي مجددا على شفا الهاوية سيجبر بروكسل على التحرك سريعا لإبرام اتفاق.

وفي تعليقات منفصلة لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، قالت فون دير لاين إن الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، المحدد حاليا في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، "يمثل مبعث قلق كبيرا بالنسبة لي، بسبب أن الوقت قصير للغاية لمجموعة كبيرة من المسائل التي يتعين التفاوض بشأنها".