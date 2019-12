بعد نفي أنباء مقتله في سوريا... أول ظهور لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني

View this post on Instagram

لاصحة لنبأ استشهاد قائد القوة الجوفضائية الايرانية أكدت متابعات وكالة انباء "فارس" بانه لا صحة لنبأ استشهاد قائد القوة الجوفضائية الايرانية العميد امير علي حاجي زادة في سوريا.