بعد نفي أنباء مقتله في سوريا... أول ظهور لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني

شاركت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، اليوم الجمعة، أول صور لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال أمير علي حاجي زادة، بعد نفي أنباء مقتله في سوريا.

والتقطت الوكالة صور زادة، أثناء حضوره صلاة الجمعة اليوم.

وكانت الوكالة الإيرانية المذكورة، قد كذبت الاثنين الماضي، مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني خلال الغارات الإسرائيلية الأحد الفائت على سوريا.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصدر مطلع قوله، إن "الجنرال علي حاجي زادة بصحة تامة، والأنباء التي تحدثت عن مقتله محض أكاذيب".

وأضافت أن "الأنباء التي تحدثت عن مقتل حاجي زادة بغارة إسرائيلية على سوريا أمس، شائعة تناقلتها بعض وسائل الإعلام العربية المغرضة، وأعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فضائيات معارضة".

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أفادت الأحد الماضي، بأن "الدفاعات الجوية السورية تصدت في أجواء العاصمة دمشق لصواريخ معادية قادمة من الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى "ورود أنباء عن سقوط أحد الأهداف المعادية في منطقة عقربا بريف دمشق".

كما أعلنت "سانا" أن مضادات الجيش السوري تصدت لطائرات مسيرة فوق مطار حماة العسكري وسط سوريا، وأسقطت اثنتين فوق مدينتي سلمية وجبلة غربي البلاد.