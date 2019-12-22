الدفاع الجوي السوري يتصدى لأهداف معادية حاولت الاقتراب من مطار حماة العسكري

تصدت مضادات الدفاع الجوي في محيط مطار حماة العسكري وسط سوريا مساء اليوم، لطائرتين مسيرتين حاولتا الاقتراب من أجواء المطار.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن مضادات الدفاع الأرضية المسؤولة عن حماية مطار حماة العسكري أطلقت نيرانها باتجاه أهداف معادية حاولت الاقتراب من المطار قادمة من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف محافظة إدلب.

ونقل المراسل عن مصدر في مطار حماة أن عناصر الحماية رصدت أهدافا معادية أتضح أنها طائرات مسيرة تحاول الاقتراب من حرم المطار، ليتم التعامل معها عبر وسائط الدفاع الأرضية المسؤولة عن حماية المطار ما أدى إلى تفجير مسيرتين اثنتين في الأجواء دون تسجيل أي أضرار تذكر.