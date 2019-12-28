مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قتل شخصان وأصيب آخرون، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار بولاية تكساس وسط جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية..

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" قول ضابط الشرطة في مقاطعة هاريس بالقرب من مدينة هيوستن، إد غونزاليس، بأن مجموعة من الشباب من أصل إسباني كانوا يقومون بتصوير فيديو موسيقي في موقف للسيارات عندما بدأ مجهولون بإطلاق النار باتجاههم ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأضاف أن الشرطة طوّقت أحد مداخل مركز التسوق، مشيرا إلى أن البحث جارٍ حاليا عن مشتبه به واحد على الأقل يحمل سلاحا ناريا.

وذكر أنه لا يستطيع التأكيد على وجه التحديد عدد من شاركوا في إطلاق النار، مضيفا أن التفاصيل بشأن الشخص الذي قتل في إطلاق النار لم تتوفر على الفور.

وأوضح أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إطلاق النار داخل مركز التسوق نفسه خلال الشهر الجاري، حيث أصيب صبي في إطلاق نار وقع يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويأتي الحادث بعد مقتل شخص جراء إطلاق نار داخل مركز تسوق في مدينة دنفر بولاية كولورادو، وسط الولايات المتحدة، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.