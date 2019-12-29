بدء عملية تبادل الأسرى بين أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك في دونباس

أفاد مراسل سبوتنيك في دونباس بأن عملية تبادل الأسرى بين أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد بدأت اليوم الأحد في منطقة دونباس.

دونباس - سبوتنيك. وذكرت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، داريا موروزوفا، في تصريحات صحفية أن ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك غادروا بالفعل إلى الأراضي الأوكرانية لبدء الإجراء.

وقالت موروزوفا: "نحن حاليًا عند نقطة تفتيش مايورسك. وقد توجه ممثلو لوهانسك بالفعل إلى الأراضي الأوكرانية لتبادل (السجناء). وبعد ذلك، سيأتي وفد أوكراني إلى هنا ويمكننا من التحقق من أفرادنا".

يذكر أيضا أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا، في شهر شباط / فبراير من نفس العام.