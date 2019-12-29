حاكم نيويورك يصف حادث الطعن قرب كنيس يهودي بالولاية بأنه عمل إرهابي

قال حاكم نيويورك، آندرو كومو، اليوم الأحد، إن حادث الطعن الذي وقع قرب كنيس يهودي بضاحية مونسي شمالي الولاية بأنه عمل إرهابي.

القاهرة -سبوتنيك. ونقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن كومو، خلال مؤتمر صحفي، أن الهجوم كان "عملا إرهابيا"، موضحا أنه وجه إدارة جرائم الكراهية بشرطة الولاية للتحقيق في الواقعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن صباح اليوم في منزل قريب من معبد بمدينة مونسي بنيويورك بالولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن ستيف ليبرمان مراسل جورنال نيوز في مقاطعة روكلاند إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص تعرضوا للطعن قبيل الساعة العاشرة مساء قرب معبد في فورشاي رود في مونسي. وقال ليبرمان إن الشرطة المحلية قامت بتمشيط المنطقة.

بينما أفاد شهود عيان، أن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم رجل مجهول بسكين قرب الكنيس، وفقا لقناة تلفزيون "فوكس نيوز" .

ووقع الحادث في حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي [06:00 صباح اليوم الأحد، بتوقيت موسكو]. وقد وصلت سيارات الإسعاف والشرطة.