‏إحالة مذكرة تفويض إلى رئاسة البرلمان التركي لإرسال جنود إلى ‎ليبيا

أفادت وكالة الأنباء التركية بإحالة مذكرة تفويض إرسال جنود أتراك إلى ليبيا إلى رئاسة البرلمان التركي، لمناقشتها وعرضها على المجلس.

#عاجل | إحالة مذكرة تفويض إرسال جنود إلى #ليبيا، إلى رئاسة البرلمان التركي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 30, 2019

​واليوم قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، ستحال إلى البرلمان، اليوم الإثنين.

وأوضح تشاويش أوغلو في تصريحات للصحفيين، لدى مغادرته مقر حزب "إيي" المعارض، إنه علم من مصادر في رئاسة الجمهورية، أن المذكرة ستحال إلى البرلمان، اليوم، مذيلة بتوقيع الرئيس.

وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول" أطلع تشاووش أوغلو، زعيمة حزب "إيي"، مرال أقشنر، على حيثيات المذكرة، وشرح وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بضرورة تمرير المذكرة من البرلمان.

وأشار إلى أن أقشنر أبلغته بأن "حزب إيي" لم يحسم بعد موقفه حيال المذكرة، وأنهم سيجرون مشاوارتهم الداخلية في الحزب، للبت في الموضوع.

تشاووش أوغلو: مذكرة "إرسال جنود الى #ليبيا" ستُحال الاثنين للبرلمان

وزير الخارجية التركي قال إن "حزب إيي" المعارض لم يحسم موقفه بعد بشأن المذكرة، عقب لقائه زعيمة الحزب مرال أقشنرhttps://t.co/SRB83pzGB9 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 30, 2019

​وشدد تشاووش أوغلو، على "تطلعه لإعلاء كافة الأحزاب المصلحة العامة للبلاد، بعيدا عن التجاذبات السياسية، عندما يتعلق الأمر بالمسائل الوطنية والقضايا التي تمس الأمن القومي".

ويقوم تشاويش أوغلو بزيارات لرؤوساء الأحزاب المعارضة، لإقناعهم بالموافقة على تمرير المذكرة من البرلمان، وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أطلع تشاووش أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، على حيثيات مذكرة التفويض التي ستعرضها الحكومة على البرلمان، من أجل إرسال قوات إلى ليبيا.

وعقب الزيارة، قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أونال جفيك غوز، إنهم ينظرون بـ"نظرة سلبية"، لمذكرة التفويض التي من المنتظر عرضها على البرلمان، بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه في الجيش الليبي، إن هناك تقهقرا ميدانيا لكتائب "الوفاق" والجثث متناثرة في طريق مطار طرابلس.

وأضاف المحجوب في تصريحات تليفزيونية سابقة أن "إرسال أردوغان قوات إلى ليبيا سيكون مغامرة غير محسوبة".