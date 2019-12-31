منع الجيش الأمريكي من استخدام تطبيق صيني شهير

وقال ممثل القوات المسلحة الأمريكية، روبن أوتشوا، "يعتبر (التطبيق) تهديدا للأمن، ولا نسمح باستخدمه على هواتف العمل"، بحسب ما نقله موقع "Military.com".

وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد تحذير صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية بشأن خطر هذه الشبكة الاجتماعية.

ووفقًا لأوتشوا، يمكن للأفراد العسكريين الاستمرار في استخدام التطبيق على الهاتف المحمول الشخصي، ومع ذلك، حتى في هذه الحالة يوصي الجيش توخي الحذر لتجنب تسرب المعلومات.

وتطبيق تيك توك، هو شبكة اجتماعية صينية يمكن للمستخدمين، من خلاله، إنشاء ومشاهدة مقاطع فيديو مسلية قصيرة، وحسب قناة "CNN"، تشتبه السلطات الأمريكية في أن السلطات الصينية قد تجبر تيك توك على التعاون مع المخابرات الصينية.

وترفض الشبكة الاجتماعية هذه الادعاءات، وتؤكد أن بيانات مستخدميها الأمريكيين يتم تخزينها في الولايات المتحدة، ولا يمكن للسلطات الصينية الكشف عنها.

في وقت سابق، وافقت شبكة "Tik Tok" على دفع غرامة، قدرها 5.7 مليون دولار في الولايات المتحدة، لتسوية قضية جمع بيانات بشكل غير قانوني عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.