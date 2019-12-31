الخطوط التركية تتوصل إلى اتفاق تعويض مع "بوينغ" بشأن 737 ماكس

قالت الخطوط الجوية التركية، اليوم الثلاثاء، إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة "بوينغ" بشأن تعويض عن أضرار محددة ناجمة عن وقف تحليق وعدم تسليم الطائرة "بوينغ 737 ماكس".

ولم يحدد البيان الصادر إلى بورصة اسطنبول قيمة الاتفاق ولكن صحيفة "حريت" قالت إن قيمته 225 مليون دولار، تنقسم إلى تعويضات قدرها 150 مليون دولار، و75 مليون دولارإضافية لتغطية بنود مثل قطع الغيار والتدريب. وتملك شركة الطيران 24 طائرة بوينغ 737 ماكس في أسطولها. وجرى وقف تحليق الطائرة "737 ماكس" منذ مارس آذار، بعد حادثين في إندونيسيا وإثيوبيا، أسفرا عن مقتل 346 شخصا في غضون خمسة أشهر، ما كلف شركة صناعة الطائرات تسعة مليارات دولار حتى الآن. وفقا لـ "رويترز".

وفي ديسمبر/ كانون الأول، ذكرت تقارير إعلامية أن الشركة التركية تستعد لإقامة دعوى قضائية ضد "بوينغ"، بسبب الخسائر التي تتكبدها.

وفي الاسبوع الماضي، أقالت بوينغ رئيسها التنفيذي، دينيس مويلنبرج، بعد أن فشلت الشركة مرار في احتواء تبعات حادثي التحطم مما أدي لتوقف إنتاج طائرتها الأفضل مبيعا وأضر بسمعتها.

وأقرت بوينغ في الشهر الجاري بأنها لن تستطيع تحقيق أهداف عام 2019 وأنها ستوقف إنتاج الطائرة "737 ماكس" في يناير كانون الثاني.