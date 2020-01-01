إندونيسيا ترفض "مزاعم" الصين بشأن بحر الصين الجنوبي

وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان لها، اليوم الأربعاء، على أن "هذه مزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني"، وذلك بعد يومين من احتجاجها لدى بكين على وجود سفينة خفر سواحل صينية في مياهها الإقليمية، بحسب رويترز.

ودعت الوزارة الصين لتوضيح "الأساس القانوني والحدود" فيما يتعلق بمزاعمها في المنطقة الاقتصادية الخاصة استنادا إلى معاهدة الأمم المتحدة بشأن قانون البحار المبرمة عام 1982.

وقالت الوزارة في البيان "مزاعم الصين في المنطقة الاقتصادية الخاصة على أساس أن صياديها يمارسون أنشطتهم هناك منذ أمد طويل... لا تستند لأي أساس قانوني وغير معترف بها بموجب المعاهدة".

ودخلت السفينة المنطقة الاقتصادية الإندونيسية الخاصة قبالة ساحل جزر ناتونا الشمالية، مما دفع جاكرتا "للاحتجاج الشديد" واستدعاء السفير الصيني لديها.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين أمس الثلاثاء إن الصين لديها سيادة على جزر سبراتلي ومياهها وإن الصين وإندونيسيا تقومان بأنشطة صيد "طبيعية" هناك.