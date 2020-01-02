وزير: تركيا تقرر إغلاق خمس محطات لتوليد الطاقة الحرارية

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي إن محطات الطاقة الخمس كانت ضمن 13 محطة أمهلتها السلطات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول لاستكمال الاستثمارات.

وذكرت الوكالة أن الدولة قررت إغلاق محطتين في كوتاهيا وثلاث محطات أخرى في كهرمان ماراس وسيفاس وزونجولداك.

وأفادت الوكالة كما نقلت وكالة "رويترز" أن السلطات أغلقت جزئيا محطة في إقليم مانيسا، وحصلت أربع محطات على تصاريح مؤقتة فيما حصلت المحطات الثلاث الباقية على تصاريح للعمل بشكل كامل.

ولدى تركيا 52 محطة تعمل بالفحم تخضع لمراقبة مستمرة وفقا للوائح البيئية وذلك بموجب تشريع صادر عام 2013.