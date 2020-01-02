مسلحون يقتلون ثلاثة أشخاص في منطقة لامو في كينيا

قالت الشرطة إن مسلحين شنوا هجوما على منطقة لامو الساحلية الكينية قرب الحدود مع الصومال، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

وطبقا لتقرير لشرطة منطقة لامو وقع الهجوم بعد الظهر عندما فتح المسلحون النار على حافلة ركاب.

وقال التقرير "أُصيب ثلاثة رجال بأعيرة نارية من مسافة قريبة" مضيفا أنهم توفوا على الفور بينما أُصيب اثنان آخران بجراح، كما نقلت وكالة "رويترز".

ولم يتطرق التقرير إلى تفاصيل بشأن وجهة الحافلة أو عدد ركابها.

وداهم مقاتلو حركة الشباب جامعة جارسيا في المنطقة في أبريل/ نيسان 2015 سعيا لقتل الطلاب المسيحيين. وقتل 148 شخصا على الأقل في ذلك الهجوم.

وتسعى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة للإطاحة بالحكومة الصومالية وإقامة حكومة تابعة لها تفرض تفسيرها المتشدد لأحكام الشريعة.

ومنطقة لامو جزء من مساحة شاسعة من الأراضي التي تشن فيها حركة الشباب الإسلامية هجمات بالأسلحة والقنابل لإرغام كينيا على سحب قواتها من الصومال.

وتشارك وحدة عسكرية كينية في قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تشارك في الدفاع عن حكومة الصومال في مواجهة المتشددين الإسلاميين.