اصطدام طائرتين في مطار تورونتو بكندا... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اصطدام طائرتين على مدرج مطار بيرسون الدولي الأسبوع الماضي.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشر على موقع تويتر طائرة من طراز "بوينغ 777" تابعة للخطوط الجوية الكندية يتم سحبها على المدرج عندما يقوم جناحها بالاصطدام بطائرة متوقفة من طراز "إيرباص A321" ، مما يتسبب في دوران الطائرة إلى 45 درجة تقريب.

— Aviões e Músicas (@avioesemusicas) 30 декабря 2019 г.

ووفقا لبيان صادر عن شركة الطيران الكندية: "وقع الحادث في 27 كانون الأول / ديسمبر الماضي، مشيرة أنه حدث على مدرج المطار ولكن بعيدا عن المحطة، وكانت الطائرات فارغة من الركاب لم يتم الإبلاغ عن إصابات نتيجة للحادث.

كما نص البيان: "إننا نحقق في الحادث. لقد عادت طائرة بوينغ 777 إلى الخدمة وتم إصلاح طائرة إيرباص A321"