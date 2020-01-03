عراقجي: الولايات المتحدة تتحمل كافة عواقب اغتيال سليماني

وقال عراقجي، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الجمعة، "إيران كلها مع الجنرال سليماني، ما حدث هو بالتأكيد سوء تقدير خطير آخر من إدارة ترامب".

وأضاف عراقجي "الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية كاملة عن كافة العواقب".

Iran is all for General Soleimani. Unquestionably another grave miscalculation by President Trump. The US bears responsibility for all consequences.#Soleimani pic.twitter.com/jv3F9nZRUs — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 3, 2020

​وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".