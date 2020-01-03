ظريف: اغتيال سليماني عمل من أعمال "الإرهاب الدولي"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن اغتيال سليماني عمل من أعمال "الإرهاب الدولي".

ونقل التلفزيون الرسمي في إيران عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله إن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في ضربة أمريكية بالعراق كان عملا من أعمال "الإرهاب الدولي".

وأضاف أنه "تصعيد خطير وأحمق للغاية".

وتابع "كان سليماني، القوة الأكثر فعالية في مواجهة إرهابي تنظيمي داعش والقاعدة".

وأكد أن "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية جميع عواقب هذه المغامرة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وايران مشيراً إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت ايران برد قاس على الولايات المتحدة.