"مشهد مروع"... فيديو يوثق لحظة قصف قاسم سليماني قرب مطار بغداد

بثت وسائل إعلام عراقية لقطات تظهر لحظة قصف موكب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين آخرين.

ونشرت قناة "العهد" العراقية، على حسابها عبر موقع "تويتر"، مساء أمس الجمعة، مقطع الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة خاصة بالمطار، ومدته 12 ثانية فقط.

لحظة العدوان الامريكي الغاشم و اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني و ابو مهدي المهندس pic.twitter.com/vbBmAonbV5 — قناة العهد (@AhadTv) January 3, 2020

وتظهر اللقطات لحظة انفجار قوي بجانب جدار المطار، ثم اشتعال النيران في المكان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح أمس الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية، العملية الأمريكية، معتبرة إياها "حادثا غادرا وجبانا نفذته الطائرات الأمريكية".

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع للحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.