"صرفنا 2 تريليون دولار"... أقوي تهديد من ترامب إلى إيران بعد "اغتيال سليماني"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، مجددا، بضربات أقوى من أي وقت مضي، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": " لقد هاجمونا في السابق فردينا، وإن هاجمونا مجددا، وهو ما لا أنصحهم القيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

وأضاف: لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل في العالم، في حال هاجمت إيران أي من قواعدنا أو أي من مواطنينا فسنرسل بعضا من تلك المعدات الحديثة دون أي تردد".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

​وقبل ساعات، وجه ترامب عبر "تويتر" أيضا تهديدا مباشرا لإيران، مؤكدا أن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكي أو من أصول أمريكية انتقاما لمقتل سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".