وزير الاتصالات الإيراني: ترامب مثل "داعش" وهتلر وجنكيز خان

قال محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إرهابي يرتدي بذلة".

وقال جهرمي "ترامب إرهابي يرتدي بذله.. شأنه شأن داعش وهتلر وجنكيز خان. سيتعلم من التاريخ قريبا أن أحدا لا يستطيع هزيمة الأمة والثقافة الإيرانية العظيمة".

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis! They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020

​وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".