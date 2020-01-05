مسؤول إيراني: الرد على اغتيال سليماني لن يقتصر على العمل العسكري

قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأحد، إن رد طهران على الغارة الأمريكية التي أودت بحياة القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لن يقتصر على الجانب العسكري.

طهران - سبوتنيك. وقال شمخاني، بحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية، خلال استقباله سكرتير الأمن القومي السوري، علي مملوك، إن "رد إيران على اغتيال سليماني هو بالتأكيد عسكري، لكنه لن يقتصر على العمل العسكري فقط".

وأضاف، "سوف يدرك الأمريكيون ونظامهم قريبا أن شهادة سليماني ستكون أكثر خطورة عليهم من وجوده وهو على قيد الحياة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني. وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.