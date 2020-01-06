اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث تداعيات مقتل سليماني

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة المقبل، اجتماعا طارئا لبحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني بعملية أميركية.

أمستردام - سبوتنيك. وقالت الوكالة الإخبارية الهولندية "دي تيليغراف"، عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم الاثنين نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية، "يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد ظهر يوم الجمعة، لمناقشة عاجلة حول الأزمة في منطقة الشرق الأوسط و التوتر القائم بين طهران وواشنطن ".

وتابعت موضحة "سوف يتطرق الوزراء إلى الخطوات المحتمل اتخاذها من جانب الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالوضع المتوتر الذي نشأ في أعقاب قتل القائد الإيراني قاسم سليماني في العراق من قبل الولايات المتحدة الأميركية".

ولفتت الوكالة إلى تصريح الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، بوقت سابق، بأنه "لا يمكننا تحمل أي تصعيد آخر. هناك بالفعل مشاورات هاتفية مستمرة بين الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوسيب بوريل وبين الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)".

كانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أعلنت، فجر يوم الجمعة الفائت، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل الجنرال سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس وآخرين.

فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وكانت واشنطن قد اتهمت سليماني، الذي تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أميركيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.