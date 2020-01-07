تركيا توجه رسالة بالعربية إلى مصر عقب إرسالها قوات عسكرية إلى ليبيا

وجهت الرئاسة التركية، رسالة إلى جمهورية مصر العربية، بعد إرسال أنقرة قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ضد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، في سلسلة تغريدات بالعربية عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "من قال إن تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة.. تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابين.. لا تصدقوا إعلامكم فهو يكذب عليكم".

— Yasin Aktay (@yaktay) January 5, 2020

وتابع: "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر... تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية .. نسعى لوقف الحرب وغيرنا يسعى إلى إشعالها".

— Yasin Aktay (@yaktay) January 5, 2020

​وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال أمس الاثنين، إن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا. ونقلت وكالة "رويترز" عن جاويش أوغلو قوله: "ستقرر الحكومة بقيادة الرئيس كيف ومتى سيحدث ذلك".

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "وحدات عسكرية تركية بدأت في التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني"، مشيرا إلى أن "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج طلب دعما من تركيا في الشهر الماضي بينما تتصدى حكومته لهجوم تشنه قوات حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات والأردن".