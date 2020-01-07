برفقة الأسد بوتين يجول في مدينة دمشق ويزور الجامع الأموي والكاتدرائية المريمية...صور

جال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة دمشق برفقة الرئيس السوري بشار الأسد. حيث زار الجامع الأموي الكبير واطلع على معالمه، كما زار ضريح النبي يحيى عليه السلام (القديس يوحنا المعمدان) فيه، وسجل كلمة في سجل الزوار، كما نقل موقع "الرئاسة السورية" على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وخلال جولته في دمشق برفقة الرئيس الأسد، زار الرئيس بوتين الكاتدرائية المريمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأهدى القائمين عليها أيقونة للسيدة العذراء عليها السلام.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى زيارة مفاجئة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر فريق القوات المسلحة الروسية في سوريا.

وأشار بيسكوف إلى أن الأسد شكر بوتين على الزيارة، وقال: "الرئيس السوري أعرب عن شكره لروسيا والعسكريين الروس على المساعدة في مكافحة الإرهاب واستعادة الحياة السلمية في سوريا".