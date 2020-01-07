مستشار قائد الحرس الثوري يعلن مفاجأة بشأن الطائرة التي استهدفت قايم سليماني

طهران- سبوتنيك. ونفى قرباني في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء، علمه بمكان إقلاع الطائرة التي وقال "لقد كانت هليكوبتر ولم تكن طائرة مسيرة".

وقال قرباني لسبوتنيك" إن الثأر ليس ضمن صلاحيتنا، بل هو من صلاحية السلطات العليا في النظام، وعلى العالم أن يعرف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجهزة بأسلحة متطورة وقادرة على تدمير أي نقطة أو هدف في أي وقت، والعالم الإسلامي على أهبة الاستعداد لتوجيه ضربة قوية لأمركيا".

وخاطب قرباني الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا: "سيد ترامب وأوروبا وأمريكا لدينا الجاهزية الكاملة لتدمير قواعدكم في المنطقة وإلحاق المذلة بكم".

وتابع" ترامب أصغر من أن يرعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والثورة الإسلامية بأسلحته وعتاده كما يدعي".

وفيما إذا كانت إيران سوف ترد بقصف دول أخرى حليفة لأمريكا في المنطقة، أكد قرباني لسوبتنيك، إن "إسرائيل وأميركا في الدرجة الأولى في بنك الأهداف، مضيفا:" إنه عندما يتلقى هؤلاء الضربة(اميركا واسرائيل)، فالدول الأخرى ستعود إلى صوابها، نحن يهمنا الكيان الصهيوني وأمريكا، والبقية لا يعنينا أمرهم".

هذا وقالت حركة" عصائب أهل الحق" العراقية، في بيان لها، السبت الماضي، إن "الطائرة الأمريكية انطلقت من الكويت وليس من قطر"، وأوضحت أن "جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت المهندس وسليماني، والتي قالوا عنها أن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي".

وأضافت الحركة التي يتزعمها قيس الخزعلي: "وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية"، التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا غرب العاصمة الكويت".

نفي الكويت

نفت الكويت بشكل رسمي الأنباء التي تحدثت عن إقلاع الطائرة الأمريكية المسيرة التي استهدفت سيارة قاسم سليماني من أحد قواعدها العسكرية.

وأتى النفي الكويتي من خلال بيان رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي والذي نشر في تغريدة على "تويتر" جاء فيها "تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار".

1️⃣ تعليقا على ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد دولة الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار تنفي #رئاسة_الأركان العامة للجيش نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) January 5, 2020

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.