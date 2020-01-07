ترامب: سليماني كان يخطط لهجوم كبير.. وأمريكا مستعدة لأي رد إيراني محتمل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني "كان يخطط لهجوم كبير".

وأضاف ترامب أن أمريكا كانت تتعقب سليماني منذ فترة طويلة. مشيراً إلى أن سليماني "كان مرافقا لمؤسس كتائب حزب الله، و كثير من الأرواح أنقذت بمقتله".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده "مستعدة لأي رد إيراني محتمل وسترد بدورها".

وفي سياق مواز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه سيلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بتجنب استهداف المواقع الثقافية في الهجمات العسكرية متراجعا بذلك عن تهديد أطلقه ضد إيران قبل أيام.

وحسب "رويترز" قال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا، بينها مواقع مهمة للغاية للثقافة الإيرانية، ستضربها إذا شنت إيران هجمات على أمريكيين أو مصالح أمريكية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي.

وقال ترامب ذلك على الرغم من أن قصف المواقع الثقافية انتهاك للمعاهدات والمواثيق الدولية. وأثار تهديده القلق حول العالم.