دبلوماسي أمريكي: ترامب لا يريد حربا لكن الولايات المتحدة سترد إذا قتل الأمريكيون

أعلن سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يريد خوض حرب مع إيران ويأمل في حل دبلوماسي للصراع، لكن واشنطن سترد على طهران إذا قتل الأمريكيون نتيجة لأفعالها.

برلين - سبوتنيك. وقال غرينيل خلال البث الصباحي لصحيفة بيلد: "من المهم أن الرئيس ترامب قال منذ البداية إننا لا نريد حربًا، لسنا مهتمين بالحرب. لهذا السبب تم انتخاب دونالد ترامب. نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث ذلك. الرئيس ترامب صبور بشكل لا يصدق، كما رأينا في الأشهر الأخيرة".

وأكد السفير أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لحماية أفرادها العسكريين ومصالحها ودبلوماسييها.

وأضاف غرينيل: "أعتقد أن نهج الرئيس يتمثل بإرادة التفاوض وإيجاد حل دبلوماسي. نحن لا نريد الحرب، ويعتمد هذا الآن على إيران. إذا عبروا الخط الأحمر، بقتل الأمريكيين، عندها، وكما قال الرئيس ترامب، فإن انتقاماً لا يصدق ينتظرهم".

هذا وأعلن الأمن العراقي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية، وأن بعض الصواريخ أصاب قاعدة عين الأسد الجوية حيث تتمركز قوات أمريكية غربي البلاد، فيما تتصاعد التوترات مع إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، عن مقتل ما لا يقل عن 80 عسكرياً أمريكيًا في القصف على قاعدة "عين الأسد" في العراق، دون تأكيد من الجانب الأمريكي.

وكانت طهران تعهدت باستهداف المواقع العسكرية الأمريكية بالمنطقة عقب اغتيال القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية ببغداد.