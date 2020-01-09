نائب الرئيس الأمريكي: إيران تبلغ ميليشيات حليفة بألا تهاجم أهدافا أمريكية

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الخميس إن الولايات المتحدة تلقت معلومات بأن إيران طلبت من ميليشيات حليفة لها ألا تهاجم أهدافا أمريكية.

وقال بنس في مقابلة مع شبكة "CBS" الأمريكية (يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي) "نتلقى معلومات استخباراتية مشجعة بأن إيران تبعث برسائل لتلك الميليشيات نفسها بألا تتحرك ضد أهداف أمريكية أو مدنيين أمريكيين، ونأمل أن تجد تلك الرسالة صدى".

.@NorahODonnell: "So what is the strategy in Iran? And is regime change the ultimate strategy?"



Vice Pres. Mike Pence: "We don't seek regime change in Iran, but we want to see the regime change its behavior." https://t.co/YmPIoU8JLK pic.twitter.com/vC5PklmgRo — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 8, 2020

وقامت إيران فجر الأربعاء باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات لتحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة لمكافحة "داعش" وذلك ردًا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني.

وأعلن العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة، 3 يناير/كانون الثاني، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.