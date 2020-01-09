هجوم ياباني مضاد على غصن بعد مؤتمره الصحفي في بيروت

شنت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، هجوما على مدير نيسان السابق كارلوس غصن، وذلك بعد انتقاده للنظام القانوني الياباني الذي لا يتيح أدنى فرصة لمحاكمة عادلة بحسب غصن نفسه.

وقالت موري في مؤتمرها الصحفي: "قررت أن أفعل هذا لأن المدعى عليه غصن يسعى لتبرير خروجه غير القانوني من اليابان بإشاعة مفهوم خاطئ عن نظامنا القضائي".

وأضافت: "شعرت أننا بحاجة للرد فورا لنشر مفهوم صحيح لدى الناس في أنحاء العالم".

واعتبرت موري أن هروب غصن من المحاكمة بحد ذاته قد يمثل جريمة لا تغتفر في أي دولة.

وتابعت موري قائلة: "انطباعي لدى الاستماع إليه أنه لم يدل بتصريحات تذكر تدعمها أي أدلة حقيقية، إن كان يريد أن يثبت براءته فعليه أن يواجه إجراءات محاكمة قضائية نزيهة هنا".

وهاجمت موري غصن لانتهاكه قواعد الإفراج عنه بكفالة بالهروب من البلاد، قائلة: "دون أن يظهر جواز سفر وانتهاك القواعد الدولية التي يتبعها الجميع في مختلف أنحاء العالم".

وأضافت قائلة: "هذه خيانة للثقة لا يمكن تفسيرها لأبنائنا"، وختمت موري أن اليابان ستحاول إيجاد وسيلة لاستعادة غصن من لبنان.