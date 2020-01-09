أوكرانيا تطرح سيناريوهات عدة لسقوط الطائرة الأوكرانية ومنها إرهابية

أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسي دانيلوف، اليوم الخميس، أن من بين الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة الأوكرانية هي إصابتها بصاروخ دفاع جوي، وانفجارها نتيجة لهجوم إرهابي، إضافة إلى انفجار المحرك لأسباب تقنية.

كييف - سوبتنيك. ونقلت صحيفة "تسينزور.نت" عن دانيلوف، قوله: "في الوقت الحالي يعقد اجتماع بمشاركة ممثلين عن السلطات المختصة الإيرانية، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الإيرانية وتدرس الأسباب المختلفة لتحطم الطائرة".

وأضاف دانيلوف، قائلا: "من بينها إصابة الطائرة بصاروخ نظام دفاع جوي، بما في ذلك نظام صواريخ الدفاع الجوي "تور"، وظهرت معلومات على الإنترنت تحدثت عن العثور على شظايا صاروخ روسي بالقرب من موقع الكارثة واصطدام الطائرة بطائرة دون طيار أو جسم طائر آخر؛ بالإضافة إلى انفجار المحرك لأسباب تقنية وانفجار داخل طائرة نتيجة عمل إرهابي".

وتحطمت طائرة بوينغ الأوكرانية، في صباح الأربعاء، أثناء قيامها برحلة من طهران إلى كييف بعد إقلاعها من مطار طهران. وأسفر الحادث عن مقتل 176 شخصا. وكانت الطائرة تقل 167 مسافرا من مواطني إيران وأوكرانيا وكندا وألمانيا والسويد وأفغانستان.

وأشار زيلينسكي في بيان بثه على موقع "تلغرام" إلى وجود وفرة من الروايات عن أسباب الحادث، وشدد على ضرورة الامتناع عن نشر المعلومات غير المؤكدة والفرضيات قبل أن ينشر المحققون تقريرا أوليا على الأقل.