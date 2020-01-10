ابنة قاسم سليماني تهدد أمريكا وحلفاءها بالعربية: انتظروا "يوم أسود"... فيديو

هددت زينب، ابنة الجنرال الإيراني الراحل، قاسم سليماني، أمريكا وحلفاءها بما وصفته بـ"اليوم الأسود".

وظهرت زينب سليماني في مقطع فيديو، ممسكة سلاحا في يدها متحدثة باللغة العربية أمام جمع كبير عقب خطبة الجمعة في مدينة كرمان، نقلته قناة "الميادين" اللبنانية.

وقالت زينب سليماني في خطابها: "إلى كل الشعب المخلص لوالدي، ليس في إيران فقط بل في العالم الإسلامي، لكم مني ومن عائلتي كل الشكر والتقدير".

وتابعت بقولها "كما أشكر كل جندي في محور المقاومة الذين لم ولن يغمض لهم جفن قبل أن ينتقموا لدم والدي، الذي دفع حياته دفاعا عن المستضعفين والمظلومين في العالم".

ووجهت ابنة سليماني رسالة إلى من وصفتهم بـ"كل ظالم وخاصة الشيطان الأكبر الولايات المتحدة وإسرائيل"، وقالت فيها: "كونوا على يقين أن أبي ترك خلفه آلاف قاسم سليماني ".

وأردفت "من قتله خلد دمه إلى الأبد ودمائه ستكون طريق العبور للصلاة في القدس".

وتوعدت زينب سليماني الولايات المتحدة ومن يساندها بـ"يوم مظلم".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.