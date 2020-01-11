مصرع 12 مهاجرا في غرق قارب قبالة ساحل باكسوس

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم، اليوم السبت، جراء غرق قارب كان على متنه نحو 50 مهاجرا قبالة ساحل جزيرة باكسوس غربي اليونان، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر يوناني القول "تم العثور حتى الآن على 12 جثة. ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ متواصلة"، مضيفا أنه تم العثور على أكثر من 20 شخصا على قيد الحياة.

وبدأت المياه بغمر القارب قرب جزيرة باكسوس لدى محاولته على ما يبدو الوصول إلى إيطاليا.

وشاركت ستة قوارب لخفر السواحل اليوناني ومروحيتان تابعتان لسلاح البحرية في جهود الإنقاذ، بحسب ما أفادت السلطات. وأفاد خفر السواحل أن أربع سفن شحن كانت تمر من المكان تساعد في العملية.

ولقي آلاف المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم عبور المتوسط في قوارب صغيرة وتقل أشخاصا يتجاوز عددهم طاقتها.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية أن 22 شخصا لقوا حتفهم أو لا يزالون مفقودين جرّاء غرق قوارب مهاجرين في المتوسط هذا الشهر.

وذكر خفر السواحل اليوناني أن 73 شخصا آخرين أُنقذوا في حوادث منفصلة في بحر إيجه يومي الجمعة والسبت.