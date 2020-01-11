زلزال قوته 6.0 درجة قبالة ساحل بورتوريكو

وقع زلزال بلغت قوته 6.0 درجة قبالة ساحل بورتوريكو، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي (USGS).

تم تسجيل الزلزال الساعة 12.54 بالتوقيت العالمي (15.54 بتوقيت موسكو). يقع مركز الزلزال على بعد 14 كم جنوب شرق بلدية غويانيلا. وكان المركز على عمق خمسة كيلومترات.

لم ترد معلومات حول الضحايا أو الأضرار المحتملة. ولا يوجد تهديد تسونامي.

وكان قد حدث زلزال آخر قبالة ساحل بورتريكو يوم الثلاثاء الماضي وبلغت قوته 6.6 درجة.

تم تسجيل الزلزال في الساعة 08.24 بالتوقيت العالمي (11.24 بتوقيت موسكو). وكان مركز الزلزال على بعد 10 كيلومترات جنوب بلدية إنديوس. وعلى عمق 7 كيلومترات.