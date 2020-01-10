زلزال قوته 4.1 ريختر يضرب شمال شرقي إيران

شهدت إيران، اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال شرقي إيران.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية أن الزلزال ضرب منطقة سنكان خواف، في محافظة خراسان الرضوية عند الساعة التاسعة و54 دقيقة من صباح اليوم الجمعة بعمق 10 كيلومترات.

وكانت هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضربت، في 2 يناير/ کانون الثاني، ضواحي مدينة خواف الحدودية، أسفرت عن أضرار بسيطة في ثماني قرى مجاورة لهذه المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أنه لم يرد، حتى الآن، أي تقرير حول حجم الخسائر والأضرار المحتملة للزلزال. وتقع منطقة خواف على بعد 267 كم جنوب مدينة مشهد المقدسة في خراسان الرضوية.