أول فيديو من داخل قاعدة "عين الأسد" بعد الضربة الإيرانية

نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، لقطات مصورة داخل قاعدة "عين الأسد" غرب العراق، هي الأولى من نوعها بعد الهجوم الصاروخي الإيراني عليها فجر الأربعاء الماضي.

وظهرت مراسلة الشبكة الأمريكية، أروى ديمون، خلال التصوير، وهي تقف داخل مبنى مدمر بالكامل نتيجة استهدافه بشكل مباشر بواسطة صاروخ إيراني باليستي.

وأشارت، ديمون، إلى أن "المبنى كان مخصصا لمبيت الجنود الأمريكيين الذين تستضيفهم قاعدة عين الأسد، منوهة أن الجنود تلقوا تحذيرات قبل نحو ثلاث ساعات من الهجوم، وتم إخلائهم إلى ملاجئ.

وكان البنتاغون، قد أعلن أن إيران أطلقت أكثر من 20 صاروخا فجر الأربعاء، على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في أربيل.

وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني، بعد توعد طهران بالرد على ضربة أمريكية بطائرة مسيرة قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي، أبو مهدي المهندس، في بغداد.