بيان من البرلمان الإيراني بشأن الهجمات على قاعدة عين الأسد وحادث طائرة أوكرانيا

أصدر البرلمان الإيراني بيانا، عقب اجتماع مغلق عقده مع قائد الحرس الثوري اليوم الأحد، قال فيه إن إيران لن تسمح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأعرب البرلمان، في بيانه، عن أسفه لإسقاط الطائرة الأوكرانية، داعيا الإيرانيين إلى المشاركة في مراسم تأبين الضحايا، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ووجه البرلمان الشكر للحرس الثوري لصدقه في تحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا أنه لن يسمح للأعداء باستغلال خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وبشأن الهجوم الإيراني على قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في العراق، قال البرلمان الإيراني إن "استهداف الحرس الثوري لقاعدة عين الأسد هزيمة للقوة والهيبة الأمريكية، وهي مطلب لملايين الإيرانيين، مؤكدا أن الإيرانيين لن ينسوا أنهم في مواجهة شريفة وقوية مع الولايات المتحدة الأمريكية المجرمة.

يذكر أن، طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من اقلاعها صباح الأربعاء الماضي من مطار "الإمام الخميني" جنوب غرب العاصمة طهران، ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم ايرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أمس السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة سقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري وغير متعمد.